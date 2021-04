Escola Municipal de Música abrirá vagas para formação de novas turmas para o ano letivo de 2021

A Escola Municipal de Música Santa Cecília, localizada no auditório do 3º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas (3º andar), iniciou nesta terça-feira (30), as inscrições para a formação de três turmas para alunos da banda de música de Tefé.

As inscrições seguirão até o dia 29 de abril e poderão ser realizadas nos horários de 18 às 20 horas, as terças e quintas-feiras na sede da escola de música e só serão efetivadas após a entrega completa da documentação do aluno que deve ocorrer no ato da inscrição.

Para concorrer a uma das vagas é preciso saber ler e escrever, ter idade mínima de 10 anos, e ser estudante da rede estadual, municipal ou particular de ensino. É necessário ainda a entrega de 02 fotos 3×4, cópias de certidão de nascimento ou RG, CPF, comprovante de residência, telefone para contato e em caso de aluno menor de idade é necessário anexar o RG e CPF do pai ou da mãe.

Devido a pandemia de covid-19, e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, as turmas serão formadas apenas com 50% da capacidade de estudantes, totalizando 20 alunos em cada uma das três turmas que serão criadas, abrindo ainda um cadastro de reserva para casos de desistência. As aulas para as novas turmas ocorrerão no auditório da sala da banda.

*Com informações da assessoria