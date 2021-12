Escritor tefeense toma posse na Academia de Letras do Brasil

O professor e escritor tefeense Luis Sevalho, tomou posse na Academia de Letras do Brasil, Seção Amazonas, em cerimônia realizada na sexta-feira (26), no auditório da Faculdade Martha Falcão, em Manaus.

Sevalho é professor, escritor, poeta e ex-vereador de Tefé. Nasceu em 1960 no município de Tefé. Após passar sua infância a comunidade do Piraruaia, zona rural do município, iniciou sua alfabetização aos 10 anos, após ter seu talento para artes plásticas reconhecido, passou a ser instrutor de artes industriais, ministrando aulas de cerâmica, metalurgia, artes plásticas, marcenaria e entalhe em madeira.

Após formação e pós- graduação, o professor também tornou-se escritor e vereador. Nas letras, lançou diversos trabalhos, como lendas, contos, poemas e dramaturgias. Em 2009, seu livro “Rio Profundo” foi vencedor pelo Amazonas do prêmio nacional promovido pela ManausCult no programa de apoio e incentivo a cultura. Como político, participou ativamente da diversas momentos históricos do município, sempre demonstrando preocupação social e empatia pelo seu povo.

Sevalho também foi fundador da extinta Academia de Letras, Ciências e Artes de Tefé (ALCAT). Hoje, reside em seu sítio em Presidente Figueiredo, de onde sai frequentemente para realizar palestras sobre suas obras em todo o estado do Amazonas.

Foto: Divulgação