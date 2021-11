Festival da Canção Fonteboense volta com força total

Belas canções foram interpretadas no palco do centro Cultural Dan-Dan, revivendo as emoções da música popular fonteboense (MPF).

A história conta que essa foi a 17ª Edição do Festival da Canção Fonteboense (FCANFB), que teve sua origem dentro da Igreja Católica, conduzidas por padres da Paroquia Nossa Senhora de Guadalupe e depois passou a responsabilidade da JUFUC por vários anos. Após um longo período parado, o FECANFB, retornou com toda a força, mostrando os valores da terra através de músicas inéditas.

Grandes Compositores da MPF, estiveram no palco, podemos destacar o Compositores Walmir Jhones e Wanderlei Silva, que já participaram de várias edições e retornaram aos palcos para apresentarem suas composições.

A presença do público devido as normas de proteção ao Covid-19, foi reduzido e apenas convites foram disponibilizados para os compositores e convidados.

O resgate do Festival da Canção foi uma das etapas propostas pelo Secretário, Gilson Nascimento, ao Prefeito Biquinho, que gostou muito e de imediato autorizou. O secretário então partiu em Busca De apoio do Deputado Átila Lins e do Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Cultura (SEC), que fomentou o evento.

As três músicas finalistas foram:

“UNIÃO DAS CORES” – Interprete: Eduardo de Lima Coelho

Compositor – Rodrigo Gomes de Carvalho Neto;

“POESIA E ACALANTO” – Interprete: Ranny Lima

Compositor – Sergio Siqueira de Lima;

“MINHA INSPIRAÇÃO” – Interprete: Wanderley Silva

Compositor – Wanderley de Vasconcelos Silva.

Uma noite que ficará na história dos grandes eventos culturais do município, com participação especial dos cantores e compositores: Neguinho, Edinaldo Cauassa, Ricardo Braga, Joaquim Coelho e Jofre Lisboa.

A surpresa maior foi a participação do Prefeito Gilberto Lisboa (Biquinho), cantando algumas canções de Fernando Mendes que marcaram época.

O Próximo evento que está sendo programado pela SECULT é o retorno da Feira Cultural do manejo Sustentável do Pirarucú, com data prevista para início de dezembro.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação