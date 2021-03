Festival das Tribos Indígenas é tema de encontro entre secretarias municipais

A Secretária Municipal de Cultura, Sandra Cristina Melo do Nascimento e o subsecretário Domingos Franco de Amorim, realizaram na quarta-feira, (03), uma reunião de planejamento na barreira de Baixo, localizado na região das missões em Tefé, onde trataram de assuntos referente à realização do IV Festival das Tribos Indígenas. Na reunião também estiveram presentes o Secretário Municipal de Educação, Marcus Lúcio de Souza, a subsecretária Sônia Maria Pereira Solart, o coordenador da área indígena Mário José Moraes, e o corpo técnico da SEMUC.

Durante a reunião foram discutidas ideias para a realização do festival que faz parte da cultura local e a melhor maneira de realização do evento neste momento de pandemia de COVID-19.

A equipe que esteve presente decidiu que no próximo dia 10 fará nova reunião onde será definido se haverá a dança com as práticas esportivas ou se será possível apenas a apresentação da dança, tendo em vista que apenas indígenas de 18 anos em diante foram vacinados contra o coronavírus, enquanto indígenas abaixo de 18 ainda não foram imunizados, e somam o público mais participativo do festival.

*Com informações da assessoria/Foto: Jefferson de Souza/SEMUC