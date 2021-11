Jubileu de 50 anos da 16ª Brigada é realizado com apoio da prefeitura de Tefé

O evento alusivo aos 50 anos de fundação da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, com o apoio da prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Turismo Comércio e Indústria, foi realizado nesta quinta-feira (11), no prédio da antiga prefeitura de Tefé (Palácio Bertholetia Excelsa), onde atualmente funciona a Casa do Artesão Tefeense.

Na abertura do evento, o prefeito Nicson Marreira, acompanhado pela primeira dama e Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Kelly Barbosa, juntamente com o Comandante da 16ª Brigada General Marcius Cardoso Netto e a Major Renata Monteiro, chefe da 5ª Seção de Comunicação Social da Brigada, prestigiaram a apresentação da dança Cultural da Aldeia do Pavão.

Em seguida, as autoridades visitaram a exposição que apresentou a história de crescimento, desenvolvimento e mudanças ocorridas ao longo do processo de construção da cidade de Tefé, e instalação da 16ª Brigada. Uma amostra artística de artesãos tefeenses também foi apresentada no evento, que finalizou com um coquetel no plenário do Legislativo Municipal.

“É um momento histórico para Tefé e enquanto cidadão tefeense e chefe do executivo municipal me sinto honrado em participar dessa justa homenagem aos 50 anos da 16ª Brigada que presenteia também o nosso povo, nossa cultura e nossos artesãos”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Fotos: Augusto Souza