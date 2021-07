Juliana de Oliveira é eleita Rainha do Festival Confratenidad Amazónica 2021

Depois da longa espera, brasileiros, peruanos e colombianos, presentes na Concha acústica, local do Festival Confraternidade Amazônica 2021, receberam dos jurados do evento, a tão esperada decisão, quem anunciaria a nova Rainha da Confraternidad Amazónica. Juliana de Oliveira, 18 anos, tabatinguense, representante do Brasil, foi a vencedora anunciada na noite internacional do evento.

A emoção tomou conta de Juliana de Oliveira, onde não pode conter o choro. Já que desde a sua escolha como miss Tabatinga, Juliana recebeu ataques racistas e preconceituoso, vindo de quem não aceitou a sua vitória. No Festival não diferente, Juliana, contou com o carinho de todos os autolimonenses, que torceram no evento e nas redes sociais.

Juliana Oliveira, na noite internacional do Festival Confraternidade Amazônica, não conquistou apenas a coroa e o respeito, mas derrotou o racismo, no qual enfrentou de cabeça erguida.

*Com informações do Jambo Verde/ Foto: Divulgação