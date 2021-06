Miss Tefé 2021: primeira eliminatória acontece na segunda(7)

O concurso Miss Tefé 2021 terá sua primeira eliminatória na segunda-feira, 7, a partir das 19 horas. A mudança na data, ocorreu em função do decreto municipal que restringiu a realização de eventos durante o feriadão de corpus Christi.

O evento, em formato live, será transmitido pelas páginas do Portal Tefé News e Prefeitura de Tefé no Facebook.

De um total de mais de trinta candidatas inscritas, essa primeira eliminatória selecionará as candidatas que participarão da segunda eliminatória, que ocorrerá no sábado (12). A final acontecerá no dia 15 de junho, no aniversário de Tefé, num evento que também terá transmissão ao vivo.

A vencedora concurso receberá o prêmio de R$ 8 mil , mais faixa e coroa. A segunda colocada receberá o valor de R$ 4 mil e a terceira R$ 2 mil. Nesse período que antecede as eliminatórias, todas as candidatas estão recebendo orientações sobre etiqueta, postura, desfile e expressão.

O evento é promovido pela Prefeitura de Tefé, através da Secretaria de Cultura.

Foto: Divulgação