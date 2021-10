Ponta Branca: Festival de Verão reúne música e esporte no final de semana

Após a grande comemoração do dia das crianças promovido pela prefeitura de Tefé, uma nova programação promete movimentar o final de semana da cidade. O Governo Municipal por meio das secretarias Municipais de Cultura e de Esportes, realizará no sábado e domingo, (16 e 17), uma extensa programação do “Festival de Verão Tefé – 2021”.

No sábado a programação oferece as disputas nas categorias masculino e feminino de Handebol de Areia, Vôlei e Futebol de Areia. Além disso, também haverá competições de Futevôlei, Futmesa, e a escolha da Rainha da Praia em alusão ao “Outubro Rosa”, mês de prevenção contra o câncer de mama e de colo do útero.

As inscrições poderão ser feitas quinta-feira e sexta-feira, (14 e 15), de 08h às 14h, na Secretaria Municipal de Esporte, localizada na rua Marechal Deodoro, altos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. No sábado, as inscrições ocorrem na praia da Ponta Branca de 08h às 09h30min.

No segundo dia do evento, o festival continua com as apresentações artísticas das bandas, Di Lua, Raízes do Samba, Evolução do Forró, Banda Eldorado, Banda do Smitth, Vitor Castro e Banda, DJ Evandro Júnior, encerrando com o Show da Atração Regional, Xiado da Xinela.

*Com informações da assessoria