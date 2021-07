Prefeitura de Coari divulga programação de aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Coari, através do Departamento de Cultura, divulgou na quarta-feira (21), a programação cultural e esportiva que está sendo realizado em homenagem aos 89 anos do município.

Os organizadores afirmam que devido a pandemia, não será possível a realização de um evento tradicional, com a concentração de pessoas, mas que a data não passará em branco, pois será realizado eventos comemorativos, dentro dos padrões sanitários exigidos, com destaque para a área esportiva, cultural, inaugurações e outros, com destaque para a live do concurso Miss e Mister Coari.

Confira a programação

Arte: Divulgação