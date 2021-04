Prefeitura de Tefé abre inscrições para projeto workshop de harmonia gospel

O projeto é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC), e deve ocorrer no próximo dia 16 de abril. As inscrições são gratuitas para as 50 vagas disponíveis.

A iniciativa que tem o tema denominado “Fórmulas”, é voltado para músicos evangelhos que tocam diversos instrumentos musicais, como baixo, guitarra, violão, teclado ou qualquer outro instrumento.

O músico interessado em participar do projeto, deve realizar a sua inscrição na sede da SEMUC. As aulas ocorrerão nos altos da secretaria de cultura das 13h às 17h, com intervalo para um lanche aos participantes. Uso de máscara e álcool em gel é obrigatório.

O candidato que garantir uma das vagas, será notificado com uma mensagem via WhatsApp, informando o cronograma com detalhes das aulas que serão ministradas.

As inscrições estão abertas até atingirem o limite de 50 vagas, e a pessoa pode se inscrever na sede da SEMUC, ao lado de Unidade Prisional de Tefé (UPT), na rua Marechal Deodoro, ou pelo WhatsApp (97) 98414.8996.

*Com informações da assessoria