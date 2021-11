Prefeitura realiza Festival Afro em comemoração ao Dia da Consciência Negra em Tefé

Em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, a Prefeitura de Tefé, atraves da Secretaria Municipal de Cultura realizou o Primeiro Festival Afro de Tefé.

O evento aconteceu na praça da Matriz de Santa Teresa na noitw deste sábado(20), e incluiu em sua programação, a apresentação das danças Africana e Afro América, grupo de capoeira, concurso de Beleza Afro, além da gastronomia que apresentou pratos típicos da culinária afro. Quem.não pode comparecer ao local, acompanhou tudo pela live do Facebook na página da prefeitura, e também pelo Portal Tefenews.

Houve ainda, exposição de artesanato com exposições históricas do Instituto Mamirauá e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Em outro momento, foram prestadas homenagens as pessoas negras com destaque em vários seguimentos da sociedade tefeense.

O prefeito Nicson Marreira, acompanhado da primeira dama Kelly Barbosa, disse que “ pela primeira vez nossa cidade presta essa homenagem de forma tão relevante e importante para a população negra, que através de sua cultura e de suas histórias de lutas contra o preconceito e contra a discriminação racial, contribuíram e ainda contribuem para o crescimento de nosso país.O Dia da Consciência Negra, é para todas as pessoas de todas as cores, para que nós tenhamos consciência em todos os dias de nossas vidas”, completou o prefeito.

Para finalizar a noite, ainda teve a apresentação da Banda Pagode Diresponsa que contagiou o público com muito boa música.

*Com informações da assessoria/Fotos: Jeferson Sousa | Wesley Magalhães | Francimar