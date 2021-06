Quem será a Miss Tefé 2021? Dez candidatas estão na final

Na noite desta quinta-feira, (10), a Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC), realizou a segunda eliminatória do Concurso Miss Tefé. A programação foi transmitida pelo Portal Tefé News e Página da Prefeitura no Facebook. Nesta etapa foram classificadas apenas 10 candidatas ao título de Miss

Tefé deste ano.

O evento aconteceu na residência do empresário Frank do Carmo, na Estrada do Aeroporto, às 20h. As candidatas desfilaram com traje de banho. O evento é promovido pela Prefeitura de Tefé e organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

A final do Concurso ocorrerá no dia 15 de junho, dia do aniversário do Município, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Foram 35 candidatas inscritas na competição. A vencedora do concurso receberá o prêmio de R$ 8 mil mais faixa e coroa. A segunda colocada receberá o valor de R$ 4 mil e a terceira R$ 2 mil. O concurso é promovido pela Prefeitura de Tefé e organizado pela SEMUC.

Todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde estão sendo obedecidos pelos organizadores do evento.

Confira a lista das candidatas aprovadas na segunda fase:

1. Ana Paula Alvan Zurita – 20 anos.

2. Carolina Bastão da Silva – 21 anos.

3. Gisele Loila – 21 anos.

4. Janaína Ramos Barão – 20 anos.

5. Maria Ester da Mota dos Santos – 15 anos.

6. Wilcikelly Pinto da Silva – 20 anos.

7. Amanda Gabrielle Vasques Ferreira – 22 anos.

8. Adria Araújo – 18 anos.

9. Ávila Vitória Cardozo Nogueira – 19 anos.

10. Aline Mata de Lima – 22 anos.

Fotos: Janderson Cordeiro | SEMCOM