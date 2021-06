Segunda eliminatória do Miss Tefé acontece nesta quinta(10)

A Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC), informa que a Segunda Eliminatória do Concurso Miss Tefé acontece nesta quinta-feira, (10), às 19h. O evento será transmitido pelas páginas do Portal Tefé News e Prefeitura de Tefé no Facebook.

A final acontecerá no dia 15 de junho, no aniversário de 166 anos do município. O concurso teve 30 inscrições nesta edição.

A vencedora concurso receberá o prêmio de R$ 8 mil mais faixa e coroa. A segunda colocada receberá o valor de R$ 4 mil e a terceira R$ 2 mil.

*Com informações da assessoria/Foto: Janderson Cordeiro