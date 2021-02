SEMUC divulga programação oficial da LIVE SOLIDÁRIA CARNATEFÉ

É dada a largada ao Carnaval 2021, que tem programação intensa na web; Esquenta promete agitar os foliões pelo Facebook neste domingo; Confira agenda com programação virtual de shows

Em cenário atípico, a programação carnavalesca deste ano acontece em novo ambiente: a internet. Dado o momento de pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC), otimizou o calendário do evento para a realização do CarnaTefé em formato de Live Solidária.

O Esquenta acontece neste domingo (14), às 18h, com a Banda Eldorado, cantando um repertório eclético. Na segunda-feira (15), haverá a Noite Gospel com diversas atrações da cena evangélica.

Para abrir a programação da noite gospel, o Will Chaves e Banda, se apresenta às 18h40. Em seguida entra no palco virtual, Daniel Maurício e Banda. Já às 20h00, a Banda IDE continua o show. Às 20h40, a cantora Joelma Ferraz se apresenta com uma seleção autoral e outros sucessos. E para encerrar a noite, às 21h10, entra em cena o cantor Igor Gianinne.

Na terça-feira (16), a festa continua com os sucessos de Jorginho e Arcos de Ega, a partir das 18h40. Às 19h20, a Banda Evolução do Forró, agita os foliões. Em seguida, Raízes do Samba apresenta os maiores sucessos do estilo musical. Após o samba, a banda Xote na Pegada canta o melhor da pegada amazonense. A Banda Metais Filhos de Ega, encerra a programação do CarnaTefé 2021.

Durante a programação, o internauta poderá fazer a sua doação. Todo o recurso arrecado será destinado às famílias impactadas pela Covid-19.

Todo o evento será transmitido pelo Portal Tefé News, no Facebook e Youtube, página oficial da Prefeitura de Tefé, no Facebook e rádios locais do município tefeense.

A programação tem o apoio de: Grupo F. Queiroz, Casa Rocha, Grupo Dj Evandro Jr Entretenimento, Tefé News, Gama Produções, Tefé Móveis, Kadu Farma, SEMASC e SEMCOM. Organização: SEMUC. Realização: Prefeitura de Tefé.

