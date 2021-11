Tefé: Dia da Consciência Negra será comemorado com Festival Cultural Afro

A Prefeitura Municipal de Tefé através da SEMUC – Secretaria Municipal de Cultura, realizará o 1° Festival Cultural Afro que acontecerá no dia 20 de Novembro na Praça Matriz de Santa Tereza, com música ao vivo e apresentações das Dança Africana e Afro-América, Capoeira e Grupo Samba Di Responsa.

O evento terá exposições históricas, artefatos que conta sobre a história do movimento afro, além da parte gastronômica como pratos típicos como o acarajé, caruru, vatapá de camarão, bobó de camarão, moquecas entre outros.

O festival contará com o concurso de beleza onde será escolhido o Casal Simpatia Afro.

Algumas personalidades do ramo Empresarial, Institucional, Política e Religiosa serão homenageados e condecorados com algumas honrarias que serão entregues no evento.

O 1° Festival Cultural Afro tem o intuito de celebrar e valorizar está data tão importante a Cultura Brasileira.

Apoio: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, CacauShow, Clinica de Estética Avançada Revitalize, Frank Papelaria, Jutica Produtos da Amazônia, O Boticário.

*Com informações da Semuc