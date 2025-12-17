Flamengo perde nos pênaltis para PSG e fica com vice da Intercontinental

O Flamengo perdeu nos pênaltis, por 2 a 1, na final da Copa Intercontinental 2025. Na tarde desta quarta-feira (17), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, o Rubro-negro empatou por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain no tempo regulamentar.
Empurrado pela forte marcação e pela posse de bola, o PSG controlou as ações desde o início. A equipe francesa chegou a balançar as redes logo aos oito minutos, após erro de recuo de Arrascaeta, mas o VAR anulou o lance ao apontar que a bola havia saído do campo antes da finalização.
Mesmo assim, o time comandado por Luis Enrique seguiu pressionando, com Vitinha ditando o ritmo no meio-campo e explorando a velocidade pelos lados.
O Flamengo encontrou dificuldades para trocar passes e apostou em lançamentos longos para Bruno Henrique e Arrascaeta. Ainda assim, criou uma boa chance aos 16 minutos, quando Pulgar arriscou de fora da área, obrigando Safonov a fazer a defesa.
O PSG abriu o placar aos 37 minutos. Em jogada rápida, Doué avançou pela direita e cruzou na medida para Kvaratskhelia, que se esticou de carrinho para vencer Rossi.
Flamengo reage com pênalti de Arrascaeta
Na volta do intervalo, o PSG manteve a posse e pressionou o Flamengo nos minutos iniciais. A virada de chave ocorreu aos 55 minutos, quando o técnico do Rubro-negro promoveu a entrada de Pedro no lugar de Carrascal, dando mais referência ao ataque.
Aos 14 minutos da segunda etapa, Arrascaeta invadiu a área e foi derrubado por Marquinhos. Após checagem do VAR, o árbitro assinalou pênalti.
Jorginho cobrou com categoria, deslocou o goleiro e empatou a decisão, recolocando o Flamengo na briga pelo título.
Após o gol, o Flamengo passou a pressionar mais, explorando Pedro no ataque e incomodando a defesa francesa. O PSG tentou responder em bolas paradas, mas encontrou um Rubro-negro mais organizado e confiante.
O jogo segue acirrado até a prorrogação
Aos 39 minutos, o Flamengo teve um contra-ataque fulminante, mas a finalização de Pedro foi desviada pelo zagueiro Marquinhos. No minuto seguinte, Plata recebeu lançamento do goleiro Rossi e chutou de fora da área, mas a bola passou por cima da trave.
Nos acréscimos, o PSG teve chance clara após Rossi não afastar de soco; a bola caiu para Dembélé, que bateu cruzado, mas Marquinhos errou a direção do chute dentro da pequena área.
Com o empate, o duelo foi para a prorrogação. O PSG dominou a posse, mas não criou finalizações de perigo. Em defesa crucial, o zagueiro Léo Ortiz impediu gols importantes.
No segundo tempo da prorrogação, Nuno Mendes arriscou de fora da área e Rossi fez grande defesa, levando o mundial para os pênaltis.
Decisão nos pênaltis
Nos pênaltis, o Flamengo converteu apenas o chute de De La Cruz. Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram. Pelo PSG, Dembélé e Barcela falharam, mas Vitinha e Nuno Mendes converteram, garantindo o título francês.
