Futebol: campeonato do Bairro do Olaria inicia neste domingo

Neste domingo, 14 de novembro, inicia um dos campeonatos mais tradicionais e disputados de Tefé.

O Campeonato conta com as equipes das Ruas Hermes Tupinambá, Marechal Deodoro, Cleto Praia, Jefferson Braga, Monteiro de Souza, Monsenhor Barrat e Xidarini.

“Todos do bairro estão felizes em mais um campeonato para confraternizar e encontrar os amigos. Estou em busca do meu centésimo gol no torneio”. Falou o Jogador Rafael Moura da Rua Hermes Tupinambá que tem 98 gols, sendo o maior artilheiro da história do campeonato.

Os jogos iniciam a partir deste domingo às 08h00 no Campo do 3° Batalhão da Polícia Militar.

*Com informações da assessoria