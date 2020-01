Com um gol de Cleuto e dois de Chaumys, a equipe do Tefé Futsal Master estreou na Copa Rede Amazônica de Futsal vencendo a equipe do Manauara Esporte clube, pelo placar de 3X1, em jogo realizado no sábado, na Arena Amadeu Teixeira.

Mesmo sem contar com nenhum jogador no banco de reservas, a equipe apresentou um futebol superior a equipe da capital, que conseguiu fazer apenas um gol na equipe tefeense.

Foto: Reprodução