Tefé: Copa dos Servidores Municipais 2025 é encerrada com grande final e clima de confraternização

A Copa dos Servidores Municipais 2025 chegou ao fim na noite desta segunda-feira (22), com a realização da grande final na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Walter Cabral. O evento reuniu servidores públicos, familiares e a comunidade, além de autoridades municipais, em uma noite marcada por emoção, disputa saudável e integração.

Entre os presentes esteve o prefeito Nicson Marreira, que entrou em quadra defendendo a equipe campeã de futsal da SEMIO. Vereadores, secretários municipais, coordenadores e colaboradores também prestigiaram o encerramento da competição, reforçando o apoio ao esporte como ferramenta de união e qualidade de vida.

Promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), a Copa contou com sete partidas decisivas, disputadas nas modalidades de vôlei misto, queimada e futsal, nos naipes feminino e masculino. A programação também incluiu o sorteio de diversos prêmios para o público presente, garantindo ainda mais animação ao evento.

Ao final da competição, as equipes campeãs foram premiadas com medalhas e premiação em dinheiro. O encerramento da Copa dos Servidores Municipais 2025 celebrou não apenas os resultados esportivos, mas principalmente o espírito esportivo, a integração e a confraternização entre os servidores do município.

Veja fotos: