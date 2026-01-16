VÍDEO: Veja como é a cela onde Bolsonaro ficará preso na Papudinha

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido nesta quinta-feira (15) da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conhecido como Papudinha. O local abriga salas de Estado-Maior destinadas a presos que têm esse direito previsto em lei.

A cela reservada para Bolsonaro possui 54,7 metros quadrados de área interna, além de cerca de 10 metros quadrados de área externa. Embora o espaço tenha capacidade para até quatro pessoas, ele será utilizado de forma exclusiva pelo ex-presidente, conforme informou o Supremo Tribunal Federal (STF).

O ambiente conta com quarto, banheiro, sala, cozinha e lavanderia. A estrutura é a mesma utilizada por Anderson Torres. Segundo o STF, o espaço é cerca de cinco vezes maior do que a sala onde Bolsonaro estava detido na sede da Polícia Federal, que tinha aproximadamente 12 metros quadrados.

Estrutura e comodidades da sala de Estado-Maior

De acordo com o STF, a cela dispõe de geladeira, cama de casal, armários, televisão e chuveiro com água quente. Enquanto estiver no batalhão, Bolsonaro terá direito a cinco refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. O cardápio pode sofrer alterações, já que ele segue uma dieta especial.

O banho de sol acontece na área externa da própria cela, com possibilidade de prática de exercícios físicos, sem restrição de horário e com total privacidade.

Atendimento de saúde no local

O complexo conta ainda com um posto de saúde equipado com dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico. A Papudinha fica a cerca de 8 quilômetros da UPA de São Sebastião e a aproximadamente 16 quilômetros de hospitais particulares, como o Sírio-Libanês e o DF Star.

Como funciona a Papudinha

O Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM) é destinado a militares estaduais que mantêm vínculo com a corporação, presos militares que aguardam julgamento e civis com direito à sala de Estado-Maior, como autoridades e advogados regularmente inscritos na OAB.

O prédio está localizado no Jardim Botânico, próximo às unidades do Complexo da Papuda, e tem capacidade para até 60 presos. Até o início de novembro, 52 pessoas cumpriam pena no local. O batalhão possui oito alojamentos coletivos, todos equipados com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto e sala.