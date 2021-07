Assaltante é preso após balear duas pessoas e ser agredido por populares em Tefé

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram um homem, 28, por tentativa de assalto e de homicídio, na quarta-feira (28/07), na Rua Bom Jesus, bairro Jerusalém, em Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus).

Em poder do suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo, tipo pistola, modelo PT 100 AF, marca Taurus com numeração suprimida, que teria sido utilizada no crime de tentativa de homicídio.

De acordo com o 3º BPM, por volta das 19h55, um indivíduo tentou assaltar um cidadão, 32, mas a ação foi frustrada por dois policiais que estavam de folga, próximo ao local do fato.

O 3º BPM informou, ainda, que o suspeito chegou a efetuar vários disparos, atingindo duas pessoas, mas os policiais agiram de forma a garantir a integridade física dos envolvidos, inclusive do infrator, que já se encontrava imobilizado. Uma das vítimas foi atingida de raspão no ombro e a outra no pé esquerdo.

Contudo, os populares se aglomeraram, empurraram os policiais e começaram a agredir o autor dos delitos. E, diante da confusão, a dupla de policiais precisou acionar uma viatura para conter os moradores, que pretendiam fazer justiça com as próprias mãos. Vítimas e o acusado foram conduzidos ao Hospital Regional para atendimento médico. Após ser medicado, o infrator foi conduzido à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé para os procedimentos cabíveis.