Base Arpão apreende 22 quelônios em embarcação

Os policiais da Base Fluvial Arpão prenderam neste domingo (19/09), por volta das 6h, um homem de 36 anos por crime ambiental em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Durante fiscalização em uma embarcação que navegava pelo rio Solimões, o infrator foi flagrado com 22 quelônios.

Ao abordar a embarcação “Expresso Radiante”, do tipo lancha motor, oriunda da comunidade do Paraná do Copeá, com destino a Coari, os policiais encontraram os quelônios em sacos brancos no interior da lancha. O homem que estava com os animais se identificou como o responsável.

Os animais e o homem foram apresentados à autoridade policial, na Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Os quelônios serão reinseridos no seu habitat natural.

Foto: Divulgação/SSP