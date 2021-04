Base Arpão apreende tambaqui recheado com 1,5 quilo de cocaína

Policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam 1,5 quilos de cocaína escondidos dentro de um tambaqui congelado, na manhã desta sexta-feira (16/04), durante fiscalização a embarcações no rio Solimões. A encomenda foi despachada no município de Fonte Boa, na região do Médio Solimões, e tinha como destino final a capital amazonense.

A droga foi localizada com a ajuda da cadela policial Zoe, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), da Polícia Militar. O prejuízo ao crime com interceptação é da ordem de R$ 20 mil. A embarcação foi fiscalizada nas imediações de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Segundo os policiais, a carga foi encontrada na embarcação Dona Lita e foi despachada por um homem não identificado para ser entregue a outro indivíduo em Manaus, como destinatário final. O material e o conferente da embarcação foram conduzidos à base arpão para procedimentos.

