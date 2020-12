Base Arpão detém sete pessoas e apreende mais de 60 quilos de drogas

Durante fiscalização na tarde de segunda-feira (14/12), agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam 66 quilos de drogas que estavam em uma embarcação no rio Solimões, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Sete membros da tripulação do barco assumiram a propriedade do entorpecente e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

A apreensão do material ilícito representou prejuízo de, aproximadamente, R$ 1 milhão ao crime organizado. A droga estava no barco Voyage V, oriundo do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e que vinha para a capital. Ao revistá-lo, a equipe policial encontrou os entorpecentes.

Depois de identificar as primeiras porções de drogas, as equipes policiais reuniram os tripulantes que trabalhavam no convés de cargas para obter informações sobre a procedência do material. Os sete indivíduos assumiram a propriedade da droga e informaram que havia mais material ilícito escondido nos porões, caletas e entre ferragens do barco.

Das drogas apreendidas, 56 tabletes eram de oxi, cinco de cocaína e cinco de skunk. Os sete infratores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Coari, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/PM