Base Arpão e 5º BPM apreendem três armas de fogo em Coari

Policiais da Base Fluvial Arpão, em ação conjunta com policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreenderam três armas de fogo e sete munições, na tarde de terça-feira (25/05), durante patrulhamento fluvial na comunidade do Santo Antônio do Cutari, zona rural do município.

Por volta das 13h, as equipes policiais avistaram uma canoa escondida em meio a uma área de mata, às margens do rio Solimões. Ao se aproximarem da canoa, os policiais perceberam que não havia ninguém na embarcação.

Após uma busca no interior da canoa, foram encontradas três espingardas calibre 16 e sete munições do mesmo calibre, sendo uma deflagrada, que estavam dentro de um saco. A apreensão resultou em um prejuízo ao crime de R$ 3 mil.

As armas e munições foram apreendidas e levadas à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Foto: Divulgação