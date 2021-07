Base Arpão prende três homens e apreende mais de 28 quilos de drogas

Durante as fiscalizações a embarcações no rio Solimões, agentes da Base Fluvial Arpão prenderam três homens, pelo crime de tráfico de drogas, em ocorrências distintas. Além das prisões, os policiais também conseguiram apreender 28,6 quilos de pasta base de cocaína. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (07/07), nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O material entorpecente apreendido está avaliado em R$ 429 mil.

Por volta das 19h30, durante abordagem a embarcação “Profeta Daniel”, oriunda do município de Tabatinga com destino a Manaus, foram encontrados 21 quilos de pasta base de cocaína, escondidos em mudas de bananeiras.

Um homem de 20 anos confessou aos policiais que faria a entrega do entorpecente a um desconhecido na capital amazonense, e que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga.

Durante a continuação da vistoria na mesma embarcação, os agentes encontraram mais 7,6 quilos de pasta base de cocaína. O entorpecente estava escondido entre os coletes salva-vidas. Dois homens, de 25 e 35 anos, responsáveis pelo transporte da droga, foram presos.

Os três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os suspeitos e os mais de 28 quilos de drogas apreendidos pelos policiais foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.

Foto: Divulgação/SSP