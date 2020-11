Cinco pessoas são detidas por tráfico de drogas em Tefé

Policiais militares do 3⁰ Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) detiveram, na madrugada desta terça-feira (03/11), quatro homens, de 18, 19, 20 e 21 anos, e apreenderam um adolescente, 17 anos, por tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Tefé.

Os policiais estavam fazendo averiguação na rua Juruá, bairro do mesmo nome, referente a uma ocorrência de receptação de furto em um prédio, que possui apartamentos alugados, quando observaram uma movimentação suspeita em um dos apartamentos. Na ação, foi realizada revista nas pessoas e no apartamento, e encontradas em posse do cidadão dez trouxinhas de entorpecente supostamente skunk.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, ele informou ter comprado o entorpecente num local situado à rua Capitão José Patrício. Os policiais foram ao local mencionado. Ao chegarem, vários indivíduos, ao perceberem a presença da viatura, fugiram, porém a equipe percebeu onde alguns deles se esconderam.

Os suspeitos foram encontrados debaixo de uma casa e com eles, parte do material ilícito foi apreendido. Também foi feita revista no imóvel, onde foram encontrados dinheiro, munições, drogas, além de alguns outros objetos possivelmente provenientes de outros crimes.

No total, foram apreendidos sete celulares de marcas e cores diversas, um carregador de celular portátil, três secadores de cabelo, um notebook, um monitor, três furadeiras, duas DVR, e mais 10 produtos eletrônicos variados, bem como, um automóvel Ford Fiesta, cor preta. Além disso, foram ainda apreendidos uma porção possivelmente de maconha, quatro trouxinhas supostamente de cloridrato de cocaína, várias pedras de pasta base de cocaína, a quantia de R$ 234, duas munições de calibre 16, seis munições de calibre 38, nove munições de calibre 32 e uma munição calibre 40.

Diante da materialidade, foi dada voz de prisão ao grupo, que foi encaminhado para a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé para os procedimentos cabíveis.