Dois homens são presos com drogas avaliadas em quase R$ 700 mil em barco de Japurá 

Na noite desta quarta-feira (07/10), policiais da Base Fluvial Arpão prenderam dois homens com 44,3 quilos de maconha do tipo skunk, além de meio quilo de cocaína, totalizando 44,8kg de entorpecentes. A dupla, de 21 e 27 anos, foi presa durante uma abordagem a uma embarcação, no Rio Solimões, com o material ilícito estimado em R$ 675 mil.

A droga foi encontrada na embarcação Itapuranga 3, procedente do município de Japurá, com destino à capital amazonense. Na fiscalização, dois homens foram flagranteados por tráfico de drogas.

A Base Arpão conta com um efetivo de policiais civis e militares dos batalhões especializados, Polícia Federal, perícia criminal, Corpo de Bombeiros, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Em setembro, uma pesquisa de satisfação realizada pela Ouvidoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) mostrou mais de 92% de aprovação da população em relação à atuação da Base.