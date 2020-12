Drogas dentro de garrafas de cerveja são apreendidas em Tefé

Uma operação integrada entre policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Polícia Civil, na sexta-feira (18/12), resultou na apreensão de cerca de 60 grades de cerveja com substância supostamente entorpecente com características de maconha do tipo skunk, numa embarcação no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) que seguia para a capital. A droga estava acondicionada nas garrafas.

Segundo relato policial, a ação apreendeu no total 29,5 quilos de substância entorpecente, e duas pessoas, de 33 e 32 anos foram detidas.

Diante da materialidade dos fatos, a dupla foi encaminhada para a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé para as devidas providências.

Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação