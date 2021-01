Duas pessoas são detidas por furto e receptação em Alvarães/Am

D. A. L. de 36 anos e V. A. de 29 anos foram detidos por policiais militares do 1º GPM/Alvarães, sob a acusação de furto e receptação, na quarta-feira, 28, em Alvarães/Am.

Os policiais militares receberam uma denúncia da vítima, informando que o suposto autor de nome B. C. V. tinha acabado de cometer um furto. A guarnição fazia patrulhamento pela rua São Francisco, bairro São Francisco quando avistou o suposto autor.

Foi realizada uma abordagem e a detenção do suposto autor por furto, o mesmo relatou, que teria trocado o material furtado com drogas na casa de D. A. Em seguida a guarnição foi até o local indicado e lá chegando se deparou com vários cidadão no interior do terreno de D. A. e em cima da mesa foi encontrado um cigarro com substância supostamente entorpecente com características de maconha tipo SKANK, ao fazer uma revista na casa de D. A foram encontradas duas TV’s de 32 e 42 polegadas, uma furadeira, uma caixa de som e R$144,00 em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores, que foram conduzidos à 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Alvarães para os procedimentos legais.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação