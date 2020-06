Dupla é presa com simulacro de arma de fogo usada em assaltos em Tefé

Policiais militares do 3º BPM/Tefé detiveram na sexta-feira, 26, K. M. S. de 18 anos, por estar portando simulacro de arma de fogo, e apreenderam o menor W. M. S de 17 anos, na Estrada das Missões, em Tefé/AM.

A ocorrência se deu durante patrulhamento de rotina. Os policiais avistaram vultos de duas pessoas correndo e adentrando na mata, em seguida foi feita a busca nas proximidades e com o uso de lanternas foi possível encontrar dois indivíduos deitados no mato.

Ao ser realizada a revista pessoal, foi encontrado com o cidadão maior de idade um objeto que imita uma arma de fogo, tipo revólver e que possivelmente foi ou seria usado para prática de assaltos. O outro indivíduo disse que tinha uma faca porém havia jogado quando percebeu a aproximação dos policiais, objeto que mesmo após buscas não foi encontrado.

Foi apreendida uma motocicleta marca Honda, cor vermelha com listras pretas e brancas e com adesivos escritos Marlboro e Ferrari, sem placa e descarga barulhenta, características que anteriormente já haviam sido repassadas pela Central de Operações sobre esta motocicleta usada em assaltos.

A dupla juntamente com os objetos foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia do Município de Tefé para os procedimentos cabíveis.

Fotos: Divulgação/PM