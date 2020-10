Dupla envolvida em roubos é presa com armas por policiais da Base Arpão

Após denúncia informando sobre homens armados no lago Coari, policiais da Base Arpão prenderam dois suspeitos, de 21 e 25 anos, em uma canoa, na tarde desta quinta-feira (08/10).

Com a dupla, foram encontradas duas espingardas calibre 20, além de quatro cartuchos de calibre 20, 30 cartuchos deflagrados, porções de entorpecentes e R$ 49 em espécie.

Em depoimento, os suspeitos informaram que são envolvidos com roubos em comunidades ribeirinhas e usavam as armas para a prática criminosa.

De acordo com o major Wener Vieira, comandante da operação, quando um dos suspeitos foi abordado, ele informou que o comparsa guardava mais armas na comunidade Marajós. Em seguida, os policiais foram até a casa do homem, onde foi encontrada uma arma de fogo e munições. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a Base Arpão para os procedimentos legais.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Eles foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

Base Arpão

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base através do WhatsApp (092) 98435-6203.