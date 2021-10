Em Coari, Polícia Militar detém homem suspeito pelo homicídio de um adolescente

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram, na manhã de quarta-feira (29/09), um homem, 34, suspeito do homicídio de um adolescente no município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus).

Os policiais foram informados da localização do autor do homicídio de um adolescente de 15 anos, fato que aconteceu no dia 22 de setembro. A equipe fez um cerco policial na residência do envolvido, que após a detenção, relatou aos policiais que matou a vítima por ter envolvimento na morte da mãe dele.

Foram realizadas revistas na casa, onde foi encontrado um sapo de pelúcia, uma Pistola SS calibre 380, com um carregador com 11 munições do mesmo calibre, intactas. Também foi apreendida uma mochila azul e preta, com a roupa que ele usava no momento do homicídio, além de dois anéis e um cordão. O homem foi conduzido à 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).

Foto: Divulgação/SSP