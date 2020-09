Em Coari, Polícia Militar detém mãe e filho com armas de fogo e munições

Durante mais uma ação como parte da operação Hórus, a equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) efetuou a detenção, na manhã desta terça-feira (01/09), de mãe e filho por posse irregular de arma de fogo e munições. O fato ocorreu no bairro Espírito Santo, situado no município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus).

Segundo denúncias, o homem, que foi detido na residência de sua mãe, é apontado como um dos responsáveis por coordenar organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas naquele município. Ele chegou a ser preso, em 2015, com armas de fogo, munições e R$ 100 mil em espécie, porém, foi solto e depois de novas denúncias, estava foragido.

Após constatar a presença do suspeito na casa, os policiais militares fizeram buscas. No quarto da mãe do homem, foram encontrados uma arma de fogo tipo pistola (calibre 9MM) com numeração suprimida e dois carregadores, contendo 17 munições (cada um) do mesmo calibre. Também houve a apreensão de determinada quantia em dinheiro.

Mãe e filho foram encaminhados para a 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil a fim de que as providências cabíveis fossem adotadas.

