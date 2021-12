Em Juruá, Polícia Civil prende grupo criminoso que realizava transporte de drogas pelo rio

No município de Juruá (distante 674 quilômetros da capital), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, no sábado (27/11), por volta das 11h, Hudson Souza e Souza, de 25 anos; Joserley Reis Seabra, 26; Raimundo da Silva, 31; e Ronnie Gibson Maciel Pereira, 29, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram no rio Juruá.

De acordo com o investigador de polícia Kedson Lira, gestor da unidade policial, as equipes estavam investigando, há cerca de um mês, um grupo criminoso que realizava o transporte de drogas para outros municípios, pelo rio. Com base nisso, no sábado, os policiais foram até uma área próxima ao porto municipal, ocasião em que foi avistado o barco que faz transporte de passageiros de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) para Juruá.

“Realizamos a abordagem policial e, nesse momento, dois infratores tentaram se desfazer de uma mochila que estava no interior do barco. Durante revista, localizamos 7 quilos de substância entorpecente, aparentemente pasta base de cocaína”, disse o gestor.

Kedson Lira relatou que os outros dois integrantes do grupo criminoso estavam aguardando os comparsas no porto da cidade, para que seguissem viagem para Carauari (a 788 quilômetros), porém foram presos pelos policiais.

“Além das drogas, também foi apreendida a embarcação que estaria sendo usada pela quadrilha para o transporte do material ilícito. Todas as pessoas presas são de municípios próximos a Juruá e utilizavam o porto daquela cidade para levar a droga oriunda do médio Solimões”, explicou Lira.

Dupla presa

Ainda no decorrer da ação, outras duas jovens, identificadas como Eliane da Luz Rozeno, 28, e Diele Lima Moreira, 21, também foram presas portando duas porções grandes de maconha do tipo skunk e uma porção de substância aparentemente cocaína. O material ilícito estava escondido em embalagens de achocolatado.

Procedimentos

Todos foram conduzidos à unidade policial e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles ficarão custodiados na carceragem da 70ª DIP, à disposição do Poder Judiciário.

Foto: Divulgação PC/AM