Em Manacapuru, Polícia Civil apreende 3,7 quilos de drogas dentro de embarcação

Na madrugada de sexta-feira (10/07), por volta de 1h, as equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru(distante 68 quilômetros em linha reta da capital), com o apoio de agentes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), deflagraram uma ação que culminou na apreensão de 3,7 quilos de maconha do tipo skunk, encontradas em uma embarcação atracada próxima à orla do município.

De acordo com o titular da DIP, delegado Rodrigo Torres, que coordenou a operação, o material entorpecente foi encontrado dentro de um caixote de frutas que possuía um fundo falso, onde estava armazenada a substância ilícita. No momento da ação, o barco havia chegado de viagem do município de Tefé (distante 523 quilômetros em linha reta de Manaus).

“Nós estávamos realizando abordagens de rotina quando passamos a fazer a revista na embarcação. Durante a vistoria, levantamos suspeitas acerca de um caixote de madeira com frutas, e, após analisarmos o objeto, constatamos que havia um fundo falso, onde estava escondida uma quantidade expressiva de maconha do tipo skunk”, explicou a autoridade policial.

Ainda segundo o delegado, o material foi apreendido, e as diligências em torno do caso seguem em andamento, a fim de identificar o emissor e a pessoa que receberia a carga de substância entorpecente.

Foto: Divulgação/PC-AM