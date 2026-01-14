Em Manaus, quadrilha é presa por tráfico de drogas em embarcação oriunda de Tefé

Cinco pessoas foram presas em flagrante e 90 quilos de drogas, entre pasta base de cocaína e maconha, apreendidos em uma embarcação que vinha do município de Tefé (a 631 quilômetros de Manaus por via fluvial) com destino à capital, na madrugada desta quarta-feira (14).

Os presos são quatro homens e uma passageira. Eles foram identificados como: Márcio Ferreira Martins; Luís Henrique da Costa de Moraes; Luciano Marques dos Santos; Jeferssom Correia Gusmão e Silvana de Oliveira Alves.

A Polícia Militar informou que mulher é suspeita de ser responsável pelo transporte da droga. Ela responde a processo anterior por envolvimento com o tráfico.

A polícia recebeu denúncia anônima sobre o transporte de drogas. A abordagem da embarcação ocorreu por volta das 3h30 nas proximidades de Manaus.

A droga estava em uma mala, três mochilas e uma sacola. Inicialmente, os entorpecentes teriam sido ocultados na caixa d’água do barco, mas foram retirados e misturados às bagagens dos passageiros.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados ao 1º DIP (Distrito Integrado de Polícia).