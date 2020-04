Em municípios do interior do AM, sete pessoas são presas

Sete pessoas foram presas entre esta terça-feira (14/04) e a madrugada desta quarta-feira (15/04) nos municípios de Humaitá, Itararati, Juruá, Benjamin Constant e Boa Vista do Ramos. As prisões ocorreram pelos crimes de estupro, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e desacato, além de um cumprimento de mandado de prisão pelo crime de latrocínio. Drogas, dinheiro, armas e uma embarcação entre os materiais apreendidos.

Em Humaitá, uma guarnição da Força Tática, em conjunto com uma equipe da Polícia Civil, foi até a Comunidade do Ipixuna para cumprir um mandado de prisão em nome de Elias Pereira de Souza, de 26 anos. Ele é suspeito de envolvimento em um latrocínio ocorrido no dia 1º de abril deste ano, na rodovia federal BR-319.

Após denúncias anônimas, policiais militares de Itamarati se deslocaram ao bairro São José, no município, onde encontraram dois infratores comercializando substância entorpecente. Durante a abordagem, os policiais encontraram pequenas porções de cocaína, uma arma de fogo calibre 32, aparelhos celulares e R$ 72 em dinheiro, oriundos da venda das substâncias.

No município de Boa Vista do Ramos, os policiais militares prenderam dois infratores na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Região do Lago Preto, zona rural do município. Os policiais, que já estavam à procura dos infratores por serem suspeitos de furtar uma embarcação tipo rabeta de uma moradora daquela região, foram até uma casa onde, supostamente, funcionava um ponto de comercialização de drogas, na mesma comunidade. No interior do imóvel, além dos dois infratores, os policiais encontraram pequenas porções de substância entorpecente, tipo maconha, uma arma de fogo de fabricação caseira e a rabeta furtada.