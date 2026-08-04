Em Tefé, Adolescente de 14 anos é encontrada morta em pousada; namorado é preso suspeito de feminicídio

Uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta na madrugada de sábado (2) em uma pousada de Tefé, no interior do Amazonas. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso como feminicídio e já prendeu um jovem de 19 anos apontado como principal suspeito do crime.

Segundo as primeiras informações da investigação, a vítima foi localizada no banheiro do estabelecimento com sinais de estrangulamento. Ela ainda foi socorrida e levada à Unidade Básica de Saúde (UBS) Rossini Lima, mas já chegou à unidade sem sinais vitais.

De acordo com testemunhas, a adolescente mantinha um relacionamento com o suspeito. Pouco antes do crime, ele teria sido visto agredindo a jovem dentro da pousada.

Após as agressões, o homem deixou o local às pressas, levantando suspeitas de envolvimento na morte.

As equipes da Polícia Civil iniciaram buscas logo após o crime e localizaram o suspeito escondido no banheiro de outra pousada da cidade.

A prisão contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tefé, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a dinâmica do crime e reunir provas que irão subsidiar o inquérito policial.