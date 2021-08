Em Tefé, homem é baleado, após sacar arma contra policiais

Na madrugada deste domingo, 22 de agôsto, policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar, prenderam oito homens, com idades de 43, 40, 29, 28, 25 e 20 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na Estrada do Aeroporto da cidade de Tefé (a 523 quilômetros de manaus).

De acordo com os relatos dos policiais militares, a equipe de plantão recebeu, por volta das 4h40, denúncia de residentes da área do Aeroporto, local conhecido como Praça da Saúde, de que um grupo de pessoas estavam causando alvoroço no local e efetuando disparos com arma de fogo, causando pânico entre os moradores.

Uma guarnição foi ao local, onde os próprios moradores apontaram os envolvidos na infração.

A equipe policial fez a abordagem e, ao iniciar a revista, um dos acusados sacou uma arma da cintura e tentou atirar contra um policial da equipe, mas foi impedido por outro policial que o atingiu com um disparo.

Em seguida, todos foram revistados, quando foi encontrada uma porção média de substância com aspecto de maconha do tipo skunk; cinco munições de calibre 32; com três intactas e duas deflagradas; um cigarro de maconha skunk; um revólver rossi calibre 32, numeração parcialmente suprimida; e uma motocicleta honda pop, cor prata.

Após levarem o infrator ferido para atendimento médico no hospital regional de Tefé, aonde ficou internado sob a custódia da Justiça, os policiais conduziram os demais integrantes do grupo, juntamente com o material apreendido, ao 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tefé.

Foto: Divulgação/PM