Em Tefé, homem é detido após tentativa de homicídio com arma de fogo

Policiais militares do 3° BPM/Tefé prenderam por volta das 20:00 desta terça-feira (16), J. S. B (40) pelo crime de tentativa de homicídio.

Com o mesmo foi apreendido um revólver da marca Taurus e calibre 32, usado na tentativa contra a vítima M. L. C (33). O fato ocorreu na cidade de Tefé/AM (distante 522 km de Manaus).

Após denúncia via Central de Operações, os policiais tomaram conhecimento de que havia um cidadão lesionado na Avenida Juruá, próximo à igreja Deus é Amor, bairro Juruá, vítima de arma de fogo. A guarnição deslocou e constatou a veracidade e logo acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro. Sendo a vítima conduzida ao Hospital Regional de Tefé para atendimento médico.

Os policiais fizeram contato com populares e em posse das informações sobre o suposto infrator fizeram buscas no local conhecido por Riacho. Posteriormente, uma denúncia anônima informava que o principal suspeito se encontrava hospedado em uma pousada situada na Rua Tamuana, bairro Mutirão. Os policiais deslocaram para verificar a procedência da denúncia. O denunciante também afirmou ter sido J. S. B o autor dos disparos contra um indivíduo momentos antes na Avenida Juruá, e que juntamente com o suspeito estaria uma mulher de nome V. L. S (21).

No local informado, os policiais localizaram o suspeito, que ao ser indagado, confessou o crime e entregou a arma utilizada na ação.

O infrator foi preso e apresentado na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos que requer o caso. V. L. S foi apresentada na condição de testemunha.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação