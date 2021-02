Em Tefé, jovem é preso em flagrante embalando “trouxinhas”

Policiais militares do 3° BPM/Tefé detiveram no sábado(06), E. M. S de 19 anos, por tráfico de drogas. O fato ocorreu na rua Bom Jardim, bairro Mutirão, em Tefé/AM.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina e receberam denúncias por populares de que numa residência de cor azul estariam embalando possíveis entorpecentes. Em seguida foi localizada a casa e averiguada a denúncia que se tratava ser verdade.

Na residência haviam dois indivíduos que perceberam a aproximação dos policiais e tentaram empreender fuga, porém somente um deles conseguiu fugir e o outro tentou se desvencilhar do material ilícito jogando para fora da casa, mas foi visto e capturado.

O material encontrado verificou-se que possuía características de uma substância supostamente maconha. Na casa foram encontrados mais ilícitos e materiais que foram apreendidos: uma motocicleta (usada no tráfico), um liquidificador (usado no refino da droga), sacolas plásticas usadas no embalo das trouxinhas, uma porção relativamente média de uma substância supostamente entorpecente com características de maconha do tipo Skank, 15 trouxinhas de uma substância supostamente entorpecente com características de maconha do tipo SKANK, oito trouxinhas de uma substância supostamente entorpecente possivelmente cocaína.

Foi dada voz de prisão ao infrator e apresentado juntamente com o material na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação