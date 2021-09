Em Tefé, PM prende dupla por tráfico de drogas durante Operação Hórus

Ação integrada da Operação Hórus, realizada na tarde de terça-feira (21/09), por policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), juntamente com o efetivo da Base Arpão, resultou na prisão de um homem, de 19 anos, e uma mulher, idade não repassada, e na apreensão de drogas e armamentos, no município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus).

Segundo o 3º BPM, a partir de denúncias de populares e levantamento de informações a respeito do comércio de entorpecentes, foi possível desencadear a operação e realizar as diversas abordagens, de pessoas suspeitas e locais conhecidos como “bocas de fumo”.

A ação ocorreu no entorno da cidade, especificamente em flutuantes suspeitos e, também, nos bairros do Abial, Colônia Ventura, Conjunto Castanheiras e Deus é Fiel, em razão dos índices elevados de denúncias contra o tráfico de drogas.

Em um dos flutuantes abordados, a polícia encontrou e apreendeu uma espingarda calibre 12, munições e uma quantidade de entorpecentes, além de prender as duas pessoas suspeitas de serem donas do material ilícito. Outra parte da droga localizada, estava enterrada próxima a uma área de mata.

Ao todo, foram apreendidos seis invólucros grandes e duas trouxinhas de substância com característica de maconha, tipo skunk; dois pacotes e cinco porções com aspecto de pasta-base de cocaína; um celular, R$930, além do armamento.

Os infratores foram conduzidos, juntamente com o material ilícito, à 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé.

