Em Tefé, PM prende foragido da justiça, envolvido em assalto de militares do Exército

No município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram, na terça-feira (17/08), por volta das 11h40, um rapaz de 19 anos, foragido da justiça, por roubo, posse irregular de arma de fogo e envolvimento na morte de um homem em tentativa de assalto, ocorrida em uma casa flutuante localizada às margens do Lago de Tefé, na rua 15 de Junho, bairro Juruá.

A ação ocorreu após denúncia de moradores do bairro Juruá, informando sobre o assalto e o homicídio, ocorrido por volta das 2h50 da terça-feira. Em ação conjunta com policiais civis, a equipe militar se dirigiu ao endereço do suspeito, onde o pai dele, um homem de 41 anos, colaborando com os policiais, revelou o local onde o filho estaria escondido, e ainda entregou um revólver calibre 32 e R$ 500 em espécie.

As equipes se dirigiram ao endereço indicado, onde o suspeito, ao notar a chegada das viaturas, tentou fugir, sendo porém interceptado e detido. No local, a mãe do rapaz entregou um revólver calibre 38, que havia sido roubado da vítima de homicídio.

Juntamente com as armas de fogo e o dinheiro apreendidos, o suspeito foi encaminhado ao 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tefé, onde ficou à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação