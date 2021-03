Em Tefé, Polícia Militar apreende arma de fogo e recupera materiais furtados

Militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram, na manhã de sexta-feira (26/03), dois homens de 22 e 26 anos. Os policiais também apreenderam uma arma de fogo, a quantia de R$ 2.387,90, além de vários produtos provenientes de furtos praticados pela dupla na cidade de Tefé (distante 523 quilômetros da capital).

De acordo com o 3º BPM, por volta das 11h30 eles foram acionados pela Central de Operações, por conta de uma vítima que havia sofrido um furto e que sabia o endereço do suspeito do delito. No local indicado os policiais encontraram o homem, que relatou que havia vendido todos os materiais furtados a um receptador, na localidade conhecida como “Favelinha”, no bairro Monte Castelo. O receptador foi localizado com todos os itens furtados.

A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo tipo carabina, de ar comprimido e R$ 2.387,90 em espécie. Foram recuperados dois notebooks, quatro aparelhos celulares, uma balança digital, uma peça de fio elétrico, garrafa térmica, lâmpadas de emergência, jogos de facas e colheres, cosméticos, objetos pessoais, jóias e ferramentas diversas.

A dupla, a vítima e todo material foram apresentados na Delegacia Interativa de Tefé, para a conclusão dos procedimentos legais de polícia judiciária.

Foto: Divulgação