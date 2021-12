Em Tefé, Polícia Militar detém cinco homens por roubo e receptação de aparelhos eletroeletrônicos

Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), detiveram no sábado (27/11), por volta das 17h, cinco homens, com idades de 23, 25, 31, 33 e 39 anos, em posse de aparelhos eletroeletrônicos, armas de fogo, munições e uma arma branca.

A detenção ocorreu após denúncia recebida pelos policiais informando sobre roubos e furtos pela cidade, com a participação do quinteto. A guarnição iniciou buscas pelos suspeitos, que foram localizados e abordados na rua Espírito Santo, bairro São João.

Com os infratores foram apreendidos dois aparelhos de televisão, de 32 e 43 polegadas, que haviam sido roubados na sexta-feira (26/11) de uma loja no Centro da cidade. Em posse de um dos suspeitos foram encontrados ainda um punhal, duas balaclavas, dois revólveres calibre 38, além de 15 cartuchos calibre 12 intactos, e cinco munições calibre 38 também intactas.

Diante do flagrante, todos receberam voz de prisão e, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos para o 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tefé.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da SSP-AM/ Foto: Divulgação