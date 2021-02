Em Tefé, policiais prendem dois homens por roubo e tráfico de drogas

Policias militares dos 3° BPM prenderam na segunda-feira, 22, os nacionais R. F. P de 21 anos e I. M. F. O, de 35 anos, por roubo e tráfico de drogas, respectivamente. Fato ocorrido no bairro Nossa Senhora de Fátima em Tefé/Am.

Após denúncia de assalto a mão armada, os policiais militares deslocaram-se até o local indicado pela vítima e iniciaram as buscas tentando encontrar o acusado. Uma moradora informou que o infrator, que havia cometido o assalto, encontrava-se no campo conhecido como “Vermelhão”. De imediato as equipes fizeram um cerco no local e capturaram o acusado. Após ser capturado, ele informou que o objeto roubado estaria com I. M. F. O. que também comercializava entorpecentes na sua residência.

Ao deslocar e realizar a detenção do suposto receptador e traficante, a equipe policial fez uma busca no interior da residência e encontrou 10 trouxinhas de substância supostamente entorpecente com características de maconha do tipo skank, uma porção de substância supostamente entorpecente com características de maconha tipo skank, pesando 27,3 gramas e uma porção de substância supostamente entorpecente com características de pasta base de cocaína pesando 18 gramas.

Foram apreendidos ainda uma TV Panasonic de 39 polegadas, quatro aparelhos celulares, um tablet, um cordão de cor amarela e R$ 160,00 reais em espécie.

Toda a materialidade foi apresentada junto com os envolvidos, na 5ª Delegacia Interativa de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3 BPM/Tefé Foto: Divulgação