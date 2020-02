“Empresário” é preso por tráfico de drogas em Tefé

Policiais Militares do 3º BPM/Tefé, em parceria com a Polícia Civil, realizaram a Operação ALFA III culminando na prisão de um traficante.

Há algum tempo o Serviço de Inteligência da Polícia Militar vem realizando levantamentos juntamente com a Polícia Civil, obtendo êxito na coleta de informações prestadas pela Comunidade da Favelinha, localizada no Bairro Monte Castelo. Populares repassaram como atuava um cidadão que se intitulava empresário em Tefé.

Pela manhã foi realizado o Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão do casal J. de O. A. e D. S. T residentes na Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Monte Castelo, Tefé-AM.

Durante a Busca foi encontrado na residência do suposto empresário, 02 celulares, 07 relógios, 645 gramas de supostamente substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, vários cordões, 01 furadeira e 01 de kg de cal.

O infrator já tem outras passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao casal sendo apresentados no 5° DIP para os procedimentos da Polícia Judiciária.

Foto: Divulgação/PM