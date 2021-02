Foragido da Justiça de Humaitá é capturado em Tefé/Am

Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar, recapturaram neste domingo(21), o foragido de justiça S. C. B de 28 anos, numa pousada nas proximidades da praça Remanso do Boto, área Central do município de Tefé-AM.

O foragido é oriundo da cidade de Humaitá/AM e estava de passagem por Tefé com destino à cidade de Jutaí. O mesmo responde por crimes de ameaça, violação de domicílio e cárcere privado.

As informações foram repassadas via whatsapp e chegaram ao conhecimento da Central de Operações do 3° BPM que alertou as guarnições para que se o vissem, fosse realizada a detenção do foragido.

Após denúncia de que o mesmo estaria numa pousada, os policiais deslocaram se até o local, e em contato com o recepcionista, verificaram que havia procedência na informação. O foragido foi encontrado, revistado e conduzido à 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3 BPM/Tefé