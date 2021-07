Forças de Segurança apreendem mais de 17 toneladas de drogas

A% maior do s ações integradas das forças de Segurança Pública do Amazonas apreenderam mais de 17 toneladas de entorpecentes, de janeiro a maio de 2021. O número é 382,8que o total de drogas apreendidas no mesmo período no ano passado, quando as operações de combate ao tráfico resultaram em, aproximadamente, três toneladas tiradas das mãos de criminosos.

Ano passado, o Amazonas bateu recorde histórico de apreensão de drogas, com 19 toneladas apreendidas. Este ano, a maconha representa o maior percentual de drogas ilícitas apreendidas, com cerca de 15 toneladas (87,2%). A cocaína representa 12,8% do total, com aproximadamente 2 toneladas.

Os números refletem o trabalho da Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas e as ações de Inteligência, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), sob o comando do coronel Louismar Bonates.

No período, o governador Wilson Lima determinou diversos investimentos para combate ao tráfico de drogas, como o lançamento da Base Arpão, no Rio Solimões, e investimentos como a criação da primeira frota de lanchas blindadas do Estado, justamente para melhor o poder de combate nos rios, a principal via utilizada para transportar entorpecentes no estado.

“Estamos com intenso combate ao tráfico de drogas, envolvendo o reforço do trabalho ostensivo da Polícia Militar, das investigações pela Polícia Civil, aliado aos investimentos inéditos realizados nessa área, como a Base Arpão e as lanchas blindadas. Isso tudo vem permitindo aumentar as apreensões, que este ano estão bem superiores”, enfatizou o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.

A estimativa é que as apreensões de entorpecentes representem um prejuízo da ordem de R$ 150 milhões ao tráfico de drogas.

Foto: Divulgação